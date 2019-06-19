Автобус врезался в грузовик в Краснодарском крае. Число пострадавших – 17

На Кубани автобус с 30 пассажирами, следовавший из поселка Ахтырский в Краснодар, врезался в грузовой автомобиль Volvo.

«В Северском районе произошло ДТП с участием грузовика и автобуса на автодороге А-146. По предварительным данным, пострадали 17 человек», – цитирует 19 июня заявление регионального МЧС агентство ТАСС.

Среди пострадавших 4 ребенка, уточнили в Северской центральной районной больнице.







По данным полиции, ДТП произошло на 43-м км трассы Краснодар – поселок Верхнебаканский. Автобус №546 столкнулся с ехавшим впереди грузовиком Volvo. Причины случившегося выясняются.