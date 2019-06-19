В 5 очереди «Нового Оккервиля» заселено более 80% квартир

фото предоставлено инвестиционно-строительной компанией «Отделстрой»

В 5 очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» компании «Отделстрой» уже заселено более 80% проданных квартир. Остальные 20% – это, в основном, те, кто воспользовался рассрочкой от застройщика и еще не выплатил всей стоимости квартиры.

Напомним, что 5 очередь была сдана 5 марта 2019 г. С 1 апреля началось заселение. Спустя полтора месяца с момента ввода дома в эксплуатацию уже зарегистрировано право собственности на первые квартиры.

«Оперативно заселить большинство квартир в течение первых трех месяцев после сдачи дома – наша обычная практика, – поясняет начальник отдела продаж Николай Гражданкин, – Клиенты это знают, ценят и в том числе поэтому выбирают наши объекты».

5-я очередь «Нового Оккервиля» располагается в самом центре микрорайона рядом с уже работающими школой и детским садом. Дом переменной этажности (от 17 до 20 этажей) насчитывает 962 квартиры общей площадью 42,6 тыс. кв.м.

Отличительной особенностью новостройки является небольшое количество квартир на этаже и отсутствие студий. Отделка каждой парадной выполнена по индивидуальному дизайн-проекту с использованием качественных долговечных материалов. Просторные парадные имеют два входа – со стороны улицы и со стороны двора, где расположен свободный от автомобилей бульвар с цветниками, скамейками и детскими площадками. В начале бульвара разбит живописный сквер с фонтаном «Влюбленная пара», ставший центром притяжения всего микрорайона.

В 5-й очереди «Нового Оккервиля» есть в наличии готовые одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с различными вариантами отделки. Стоимость – от 3,6 млн. рублей. Строящиеся квартиры предлагаются в заключительной, 6-й очереди, «Нового Оккервиля» со сроком сдачи в IV квартале 2019 года.

Телефон отдела продаж: (812) 670-01-01

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Оккервиль», 5 очередь – застройщик ООО «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/

Жилой комплекс «Новый Оккервиль», 6 очередь – Застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/