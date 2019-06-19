В Петербурге задержали подозреваемого в автограбежах. Он бил стёкла машин и выхватывал сумки с крупными суммами

Полицейские задержали подозреваемого в автограбежах. По версии правоохранителей, 44-летний мужчина орудовал в Выборгском и Петроградском районах Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 июня, задержанный в ноябре 2018 года обчистил «Мерседес» у дома № 16 по улице Хошимина. Он разбил переднее пассажирское стекло, открыто похитил из салона сумку «Луи Витон», в которой были 600 тысяч рублей, MacBook, а также документы и банковские карты.

Этот же мужчина подозревается в грабеже, совершённом в декабре 2018 года. Тогда у дома № 5 по Зверинской улице он действовал похожим образом – разбил переднее пассажирское стекло, залил 28-летнего гражданина газом из баллончика и выхватил из его рук сумку с 1,4 млн рублей.

По данным «Фонтанки», подозреваемый в грабежах – гражданин Грузии. При задержании он показал силовикам фальшивый российский паспорт, поэтому к уже имеющимся статьям в уголовном деле после экспертизы может добавиться ещё одна — о подделке документов.





