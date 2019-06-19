Перекрыты Дворцовая и Кронверкская набережные, в центре коллапс. И так до "Алых парусов"
Транспортный коллапс наблюдается в центре Санкт-Петербурга с утра 19 июня. Начинаются серьёзные перекрытия движения в связи с подготовкой праздника выпускников «Алые паруса».
Сам праздник пройдёт в ночь с 23 на 24 июня. Сегодня стали односторонними Дворцовая набережная, Троицкий мост и Кронверкская набережная. Ограничения вводятся поэтапно, подробнее о них читайте на «Фонтанке».
Самые плотные заторы – на Дворцовом мосту и рядом с ним (Невский вошёл в число самых загруженных магистралей); на Литейном проспекте, Воскресенской набережной и практически всех улицах в районе «Чернышевской». На Литейном мосту пользователи «Яндекс.Навигатора» отметили ДТП. На Каменноостровском «Яндекс» показывает затор от Большой Пушкарской. «Бордовая» (то есть медленная) пробка на Старо-Невском к площади Восстания. Стоят многие невские набережные: Арсенальная, Малоохтинская с Малоохтинским проспектом, Октябрьская.
Кроме того, в 9:57 сервис «Яндекса» зафиксировал «необычно сложную пробку» длиной 4,2 километра на Софийской улице от КАД до проспекта Славы, в которой можно потерять 45 минут, что на 25 минут больше обычного. Стоят и Народная с Ивановской и Невским путепроводом, и внутреннее кольцо КАД.
На севере КАД узкий участок перекрыло ДТП, но пробка там не очень длинная.
В целом по городу максимальная загруженность дорог утром, то есть до 10 часов, составила 6 баллов. Для лета это много, последний раз утром 6 баллов «Яндекс.Пробки» фиксировали 4 июня.
Наиболее загруженные магистрали утром: Невский проспект к Дворцовой площади (8 баллов), Пискарёвский проспект в центр (8 баллов), Софийская улица в центр (7 баллов). На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это Литейный – Загородный к Литейному мосту (6 баллов, что на 3 балла выше обычного), проспект Славы – Народная улица к КАД (6 баллов, что на 3 балла выше обычного), Софийская улица в центр (7 баллов, что на 2 балла выше обычного).
Также обнаружены несколько магистралей с нехарактерно свободным движением: Московское шоссе в центр (5 баллов, что на 2 балла ниже обычного), Индустриальный проспект – проспект Большевиков к Шафировскому (4 балла, что на 2 балла ниже обычного), проспект Стачек в центр (3 балла, что на 2 балла ниже обычного).
Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:
- 8:35, внутренняя сторона КАД, 11,3 км, от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса. Пробка продержалась 1 час 20 минут.
- 9:59, внешняя сторона КАД, 10,4 км, от проспекта Культуры до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.
- 9:53, внешняя сторона КАД, Большой Обуховский мост (вантовый), 9,2 км, от Московского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 40 минут.
- 9:59, внутренняя сторона КАД, 9 км, от Рябовского шоссе до реки Оккервиль. Пробка продержалась 1 час.
- 9:11, Софийская улица, 6,8 км, от Николаевского проезда до проспекта Славы. Пробка продержалась 1 час 30 минут.