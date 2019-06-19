Перекрыты Дворцовая и Кронверкская набережные, в центре коллапс. И так до "Алых парусов"

Транспортный коллапс наблюдается в центре Санкт-Петербурга с утра 19 июня. Начинаются серьёзные перекрытия движения в связи с подготовкой праздника выпускников «Алые паруса».

Сам праздник пройдёт в ночь с 23 на 24 июня. Сегодня стали односторонними Дворцовая набережная, Троицкий мост и Кронверкская набережная. Ограничения вводятся поэтапно, подробнее о них читайте на «Фонтанке».

Самые плотные заторы – на Дворцовом мосту и рядом с ним (Невский вошёл в число самых загруженных магистралей); на Литейном проспекте, Воскресенской набережной и практически всех улицах в районе «Чернышевской». На Литейном мосту пользователи «Яндекс.Навигатора» отметили ДТП. На Каменноостровском «Яндекс» показывает затор от Большой Пушкарской. «Бордовая» (то есть медленная) пробка на Старо-Невском к площади Восстания. Стоят многие невские набережные: Арсенальная, Малоохтинская с Малоохтинским проспектом, Октябрьская.







Кроме того, в 9:57 сервис «Яндекса» зафиксировал «необычно сложную пробку» длиной 4,2 километра на Софийской улице от КАД до проспекта Славы, в которой можно потерять 45 минут, что на 25 минут больше обычного. Стоят и Народная с Ивановской и Невским путепроводом, и внутреннее кольцо КАД.

На севере КАД узкий участок перекрыло ДТП, но пробка там не очень длинная.

В целом по городу максимальная загруженность дорог утром, то есть до 10 часов, составила 6 баллов. Для лета это много, последний раз утром 6 баллов «Яндекс.Пробки» фиксировали 4 июня.

Наиболее загруженные магистрали утром: Невский проспект к Дворцовой площади (8 баллов), Пискарёвский проспект в центр (8 баллов), Софийская улица в центр (7 баллов). На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это Литейный – Загородный к Литейному мосту (6 баллов, что на 3 балла выше обычного), проспект Славы – Народная улица к КАД (6 баллов, что на 3 балла выше обычного), Софийская улица в центр (7 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Также обнаружены несколько магистралей с нехарактерно свободным движением: Московское шоссе в центр (5 баллов, что на 2 балла ниже обычного), Индустриальный проспект – проспект Большевиков к Шафировскому (4 балла, что на 2 балла ниже обычного), проспект Стачек в центр (3 балла, что на 2 балла ниже обычного).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были: