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19.06.2019 11:32
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Россиян обеспечат бесплатным такси в случае экстренной отмены запланированного рейса

Россиян обеспечат бесплатным такси в случае экстренной отмены запланированного рейса

depositphotos.com

Инициатором выступили сервис «Яндекс.Такси» и Ростуризм

Банкротство турфирмы – одна из самых неприятных ситуаций, которая только может произойти с туристом. По данным Ростуризма на 13 июня 2019 года, за первый месяц лета из списка Единого федерального реестра туроператоров уже исключили 28 компаний. Как добраться до аэропорта, если туроператор не выходит на связь?

Выход нашелся – обманутых туристов выручит «Яндекс.Такси». На прошедшем экономическом форуме в Санкт-Петербурге было подписано соглашение между Федеральным агентством по туризму и сервисом «Яндекс.Такси»: в рамках сотрудничества будут созданы механизмы оказания помощи пострадавшим российским туристам.

– Нештатная ситуация может серьезно нарушить планы и испортить всё впечатление от отпуска, – прокомментировал генеральный директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко. – Наш сервис в этом случае придет на помощь, чтобы максимально быстро разрешить проблемы с заказом транспорта, сэкономить время и нервы.

В скором времени при форс-мажорных обстоятельствах можно будет бесплатно заказать транспорт до дома или отеля тех стран, где работает сервис «Яндекс.Такси» и Yango.

Кроме бесплатной помощи в экстренных ситуациях, «Яндекс.Такси» поддержит приоритетные туристические направления в России. В аэропортах страны появится удобная навигация и специальные информационные стелы сервиса, чтобы туристы точно знали, где их ожидает такси. Будет расширена партнёрская сеть – гости российский городов смогут увидеть отдалённые достопримечательности и с комфортом вернуться в отель.

Справка

«Яндекс.Такси» доступно на русском, а также ещё на 17 языках, в том числе на английском, французском и китайском. Во время Чемпионата мира в 2018 году была запущена опция, позволяющая общаться в чате с водителем с мгновенным переводом на язык пользователя. В настоящее время этой функцией пользуются жители всех 16 стран, где представлен сервис.

 

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