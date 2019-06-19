Следком рассказал о поимке спонсоров запрещенного в России ИГ. Для террористов 200 человек собрали миллионы рублей

Следственный комитет России рассказал об обнаруженных спонсорах запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, которые находились в разных регионах страны. Они успели собрать с 200 человек не менее 8 миллионов рублей.

«В период с 2014-го по сентябрь 2017 года члены международной террористической организации «Исламское государство» – граждане Российской Федерации, находясь на территории Сирийской Арабской Республики, организовали финансирование террористической деятельности указанной незаконной организации. Для этого они привлекли жителей Республики Дагестан, организовавших в ряде субъектов России сбор денежных средств посредством переводов с помощью платёжных систем и банковских карт, а также доставку денежных средств» – рапортует 19 июня СК РФ.

Средства поступали из разных округов страны: от Северо-Кавказского, Южного и Центрального до Северо-Западного, Сибирского и Уральского.

«Для финансирования терроризма указанными лицами было собрано не менее 8 млн рублей от более чем 200 лиц», – подсчитали следователи.







В СК рассказали о «масштабных мероприятиях», которые проводят представили нескольких силовых ведомств, в Москве и области, Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Астраханской области, Ставропольском крае и Дагестане. «В ходе следственных действий на территории Москвы и Московской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), задержаны двое лиц», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что это не первый раз, когда в России задерживают лиц по подозрению в финансировании террористов в Сирии. Так, в мае в Северной Осетии был схвачен Георгий Гуев, которого следствие считает финансистом ИГ, хотя сам мужчина настаивает, что перечислял деньги благотворительной организации. До этого бывшего начальника полиции Махачкалы Раипа Ашикова отправили в СИЗО по аналогичному подозрению. Чиновники неоднократно обращали внимание на борьбу с отправкой денег боевикам. Так, Росфинмониторинг предложил без суда блокировать операции по счетам за финансирование терроризма и незаконных публичных мероприятий.