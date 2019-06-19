В Петербурге коллекторы пять лет требовали денег от покойника

Коллекторы требовали денег от покойника в Петербурге. Поскольку умерший кредитор вернуть долг объективно не мог, атаковать начали его бывшую жену. Длилось это пять лет.

Как сообщили «Фонтанке» в Управлении Федеральной службы судебных приставов 19 июня, настоящий террор устроили выбиватели долгов в отношении 56-летней жительницы города. А все потому, что шесть лет назад ее бывший муж взял у ООО «Домашние деньги» 40 000 рублей. Деньги не вернул и умер через год после получения кредита. Экс-супруга, получавшая письма от микрофинансовой организации, не раз объясняла, что должника нет в живых. Не помогло.

«Коллекторы продолжали направлять женщине письма с угрозами», – отметили в ведомстве, добавив, что, учитывая большие проценты, сумма претензий превысила 450 000 рублей.

«Но одними требованиями в компании не ограничились. Из письма коллекторов женщина узнала, что в ближайшее время к ней пожалуют «группы представителей, совместно с сотрудниками правоохранительных органов и съемочной группы местного телевидения для оценки жилища, с целью изъятия»», – отметили приставы.







Последнее в УФССП уже сочли информацией, вводящей гражданку в заблуждение. Выселять, как известно, в России могут только приставы по решению суда. Атаку на бывшую жену должника признали психологическим давлением на третьих лиц. Это нарушение статьи 6 закона о защите прав при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

В отношении ООО «Домашние деньги» составили протокол по статье 14.57 КоАП РФ, материалы направили в суд по месту регистрации правонарушителя.

Напомним, в феврале 2019 года стало известно о начале процедуры банкротства и наблюдения в микрофинансовой организации «Домашние деньги». До этого микрофинансовая организация была исключена из специального реестра. Однако структура ее бизнеса – многочисленные самостоятельные агенты – работала так, что даже после сворачивания деятельности основной компании по всей стране остались десятки предприятий, использующих это наименование, включая Петербург.