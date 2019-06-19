В ЗакСе объявили о прекращении мандата Павла Зеленкова

В Законодательном собрании Петербурга почтили память ушедших из жизни депутата Павла Зеленкова и экс-главы Водоканала Феликса Кармазинова. Как сообщает 19 июня корреспондент «Фонтанки», с этого дня депутатов в городском парламенте официально стало 49.

«Прошу прекратить действие депутатского мандата Павла Зеленкова в связи с его смертью», – заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров в начале пленарного заседания.

Предполагается, что в случае, если Горизбирком соберётся до 20 июня, то довыборы могут назначить на 8 сентября.





