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Власть
19.06.2019 10:49
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В ЗакСе объявили о прекращении мандата Павла Зеленкова

В Законодательном собрании Петербурга почтили память ушедших из жизни депутата Павла Зеленкова и экс-главы Водоканала Феликса Кармазинова. Как сообщает 19 июня корреспондент «Фонтанки», с этого дня депутатов в городском парламенте официально стало 49. 

«Прошу прекратить действие депутатского мандата Павла Зеленкова в связи с его смертью», – заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров в начале пленарного заседания. 

Предполагается, что в случае, если Горизбирком соберётся до 20 июня, то довыборы могут назначить на 8 сентября.

 



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