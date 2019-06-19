Группа «Эталон» показала студентам стройку

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

На строительной площадке квартала «Галактика» сотрудники Группы «Эталон» провели экскурсию для российских и иностранных студентов первого курса магистратуры Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Будущие специалисты прибыли в Санкт-Петербург из четырех стран: Египет, Швеция, Ирак и Уганда.

На площадке студенты смогли увидеть, как проходят работы по возведению монолитного каркаса, как организован процесс строительства и узнали об основных технологиях домостроения. Также будущие проектировщики, инженеры и архитекторы смогли полюбоваться потрясающим видом исторического центра Санкт-Петербурга с высоты птичьего полета – с крыши одного из построенных корпусов «Галактики».

Студенты рассказали о том, какие технологии строительства применяются за рубежом и как проектируются и эксплуатируются здания.

Группа «Эталон» на протяжении многих лет оказывает поддержку вузам и студентам, понимая, что обмен опытом и знаниями – залог развития строительной отрасли. Эта экскурсия продолжила серию мероприятий, запланированных для студентов петербургских вузов в этом году.

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