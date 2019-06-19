Политех на Гражданском проспекте оцепили силовики с автоматами. Но полиция просит не волноваться

Силовики оцепили территорию Петербургского политехнического университета Петра Великого на Гражданском проспекте, 28. Скопление спецтехники и людей с автоматами встревожило жителей Калининского района утром 19 июня.

«Здание университета, находящегося на Гражданском проспекте, и его общежитие полностью оцеплено автоматчиками, сюда свезли небольшую армию», – написал «Фонтанке» читатель Станислав.

«На пересечении Гражданского проспекта и улицы Гидротехников огромное скопление силовиков, МЧС, медиков…» – сообщил вслед за ним обеспокоенный петербуржец по имени Марк.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти напомнили, что в среду у СПбПУ Петра Великого проходят учения, организованные управлением ФСБ.





