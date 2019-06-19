Такого, как Трамп. Американский президент объявил о выдвижении на второй срок

Кандидат от Республиканской партии на выборах 2016 года Дональд Трамп хочет снова побороться за кресло главы государства, так как, по его мнению, именно при нем будущее Америки будет «ярким».

«Я стою перед вами, чтобы официально начать свою кампанию по выдвижению на второй срок», – цитирует 19 июня обращение Дональда Трампа к сторонникам во Флориде CNN.

По словам политика, нынешняя команда республиканцев готова принять «вызов от демократов», которые «хотят уничтожить страну такой, какой мы ее знаем». Президент уверен, что голосование за любого кандидата от Демократической партии – это «рост радикального социализма» и «уничтожение американской мечты».

При этом Трамп напомнил, что все последние годы он сталкивался с нападками со стороны его оппонентов. «Мы прошли самую большую охоту на ведьм в политической истории», – резюмировал политик. В завершение своей речи он пообещал, что будущее Америки при нем будет «ярким».





