ГК «Ленстройтрест» запустила акцию «Приумножаем материнский капитал»

ГК «Ленстройтрест»

Специальное предложение распространяется на ограниченный пул квартир в третьей очереди голландского квартала «Янила», который возводится в микрорайоне Янино Всеволожского района Ленинградской области.

При покупке жилья в ЖК «Янила Драйв» с использованием средств материнского капитала клиентам предоставляется скидка в размере 100 тыс. рублей.

Для участия в акции* покупателю необходимо предъявить и использовать для оплаты государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Специальные условия действуют при покупке двух- и трехкомнатных квартир в корпусах 3 и 4 третьей очереди голландского квартала «Янила». Их площадь варьируется от 44 до 80 кв. м. Стоимость «двушки» стартует от 2,87 млн рублей, «трешки» – от 4,69 млн рублей.

ГК «Ленстройтрест» предлагает покупателю несколько вариантов отделки на выбор – черновую, отделку от застройщика и индивидуальный дизайн-проект квартиры, который можно разработать благодаря онлайн-услуге «Конфигуратор отделки». Данный сервис позволяет оформить жилое пространство в соответствии с личными вкусами и предпочтениями клиента, а также сразу рассчитать затраты на выполнение ремонта.

Квартиры по акции «Приумножаем материнский капитал» можно приобрести с использованием ипотечного кредитования от ведущих банков. Кроме того, застройщик предлагает различные варианты рассрочек.

Строительство 4 корпуса ЖК «Янила Драйв» планируется завершить в апреле 2020 года, 3 корпуса – в мае 2021 года.

По данным аналитиков ГК «Ленстройтрест», примерно 20% сделок на рынке недвижимости совершается с использованием материнского капитала. В проекте «Янила Драйв» большой выбор семейных квартир, поэтому компания рассчитывает, что новая акция будет пользоваться спросом.

«Янила Драйв» является третьей очередью голландского квартала «Янила», который возводится по проекту архитектора Рюрда Гитема (KCAP Architects&Planners, Нидерланды). Здесь предусмотрено все необходимое для комфортной жизни с детьми. В квартале будут возведены три детских сада и общеобразовательная школа, рассчитанная на 825 учеников. Строительство первого садика будет завершено в этом году. Дворы квартала закрыты от посторонних и машин, а игровые площадки разделены по возрастным группам, чтобы малыши и дети постарше не мешали друг другу. На территории также есть зоны для занятий спортом с тренажерами, велосипедные дорожки, скейт-парк, баскетбольная площадка и футбольное поле.

*Сроки акции: с 19.06.2019г по 30.06.2019г. Акция действует при покупке двух- и трехкомнатных квартир в корпусах 3 и 4 третьей очереди голландского квартала «Янила». Количество квартир ограничено. Подробнее с уловиями акции можно ознакомиться на сайте https://www.6543210.ru или по телефону (812) 385-06-05.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/