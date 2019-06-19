Финские метеорологи: Нынешний июнь будет самым жарким за последние 8 лет

В ближайшие дни, начиная с 19 июня, в Финляндии местами ожидается выше +25 градусов Цельсия. Об этом сообщает Метеорологический институт страны.

Синоптики отмечают, что в этом месяце уже было шесть дней, когда термометр преодолевал эту отметку, которая считается границей жары. Очевидно, и Иванов день, который финны отмечают в ночь на субботу, 22 июня, будет таким же и отлично подойдёт для традиционного в этот праздник купания в водоёмах. Вода местами прогрелась уже до 20 градусов. Температуру воды можно посмотреть на карте.

В последний раз таким жарким июнь в Суоми был в 2011 году.





