Путину поступило больше миллиона вопросов от россиян. До прямой линии еще сутки

Больше миллиона вопросов поступило на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. До эфира остались сутки.

Статистику утром 19 июня привели в эфире телеканала «Россия-24». К 9:00 по московскому времени поступило 1 053 326 вопросов от граждан. В основном по телефону – 616,5 тысячи. На порядок меньше – 291,3 – по SMS. Принимать обращения граждан будут всю программу — до ее окончания.

Напомним, Владимир Путин будет общаться с россиянами 20 июня, с полудня. Гостиный двор в Москве уже несколько дней готовят к мероприятию. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал про «мощнейшие» кибератаки на прямую линию в прошлом году.





