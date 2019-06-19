Счетная палата: Модернизация Домодедово снизила пропускную способность аэропорта

Модернизация Домодедово привела к снижению пропускной способности московского аэропорта. Об этом заявила Счетная палата по итогам проверки расходования бюджетных средств на реконструкцию воздушной гавани.

Контрольное ведомство представило доклад, в котором обвинило Росавиацию в срыве сроков реконструкции Домодедово. Ведомство и оператор аэропорта – ОАО «Международный аэропорт Домодедово» – реконструируют гавань с 2012 года на основе государственно-частного партнерства. Семь лет назад Росавиация заключила с «СУ-1» контракт на реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы. ВПП планировали сдать в 2014 году, но этого до сих пор не сделано, говорится в докладе.

«Примечательно, что Росавиация расторгла контракт с ЗАО "СУ-1" только в конце 2018 года, при том что уже два года как шла процедура банкротства подрядчика», – пишут аудиторы.

Сотрудник Счетной палаты Валерий Богомолов оценил объем незавершенного строительства по проекту первой ВПП в 1,8 млрд рублей.







«Гарантийные сроки на оборудование общей стоимостью 677,5 млн рублей, приобретенное в 2012 – 2013 годах, истекли еще в 2015 году», – констатировал он.

Тем не менее в 2014 году Росавиация снова привлекла «СУ-1» для строительства второй взлетно-посадочной полосы в Домодедово. Новая полоса была призвана заменить выводимую из эксплуатации ВПП-2. Ее тоже до сих пор не построили. Как утверждает СП, цена контракта завышена на 282 млн рублей.

ВПП-2 частично разобрали, сократив ее длину с 3800 до 2400 метров, и на ней демонтировали оборудование радиотехнического обеспечения полетов. В результате пропускная способность Домодедово снизилась на 35%.

Построенный на средства инвестора новый терминал простаивает: у него еще нет перронов. Перенос сроков их строительства с 2016-го на 2019 год привел к повышению стоимости этих работ.

Зато в Домодедово поставили алкорамки для сотрудников. Турникет закрывается, если датчик улавливает запах спиртного.