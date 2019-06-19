День «Камри» в Петербурге. Угонщики «осчастливили» сразу троих обладателей бизнес-седанов

Вторник стал печальным днём для владельцев автомобилей «Тойота Камри» в Петербурге. 18 июня на стол полиции легли три заявления об угоне.

По данным «Фонтанки», пропажи были зафиксированы в Выборгском и Калининском районах. Так, вечером 26-летняя девушка лишилась автомобиля 2018 года выпуска на Саратовской улице. Неизвестный похитил его от дома 19/20. Ущерб составил 1 600 000 рублей.

В Калининском районе седаны пропали на Литовской улице и на и Карпинского. В обоих случаях «японцы» были 2019 года выпуска. Владельцы заявили об ущербе в 2 300 000 и 2 500 000 рублей.





