Посол Сирии заявил о последнем этапе войны с боевиками

Последний этап войны с боевиками наступает в Сирии, заявил посол САР в России Рияд Хаддад. Но, по его словам, террористы бегут в разные страны мира, чтобы совершать там атаки.

«Мы вступаем в последний этап войны в Сирии», – сказал посол 19 июня на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Уфе.

По его словам, боевики, бегущие из арабской республики, «будут искать другие районы после того, как они приобрели в Сирии не только боевые навыки, но также тактические и стратегические возможности использовать большой финансовый и технологический потенциал, для того чтобы вербовать как можно больше людей, удаленно отдавать приказы и инструкции для проведения террористических операций в любой части мира». Слова дипломата приводит РИА Новости.

Напомним, в конце апреля о завершении военной фазы конфликта в Сирии заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. По его словам, от присутствия боевиков освободили 1,4 тыс. населенных пунктов, 8 нефтяных и газовых полей. Уничтожено 650 танков, около 3,5 тыс. орудий и минометов.







При этом о полном освобождении Сирии Герасимов также заявлял в декабре 2017 года. Тогда он говорил, что все бандформирования уничтожены, а территория свободна от террористов.

В конце декабря 2018-го официально объявили о начале вывода из Сирии своих военных Соединенные Штаты.