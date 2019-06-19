Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+24°C
/ Завтра: +27
$ 63.98р
71.64р
12:35 19.06.2019
Расширенный поиск

Происшествия
19.06.2019 09:19
Печать

Менеджер «Росгосстраха» потеряла «Мерседес» за 6 миллионов рублей, застрахованный компанией-работодателем

53-летняя сотрудница страховой компании лишилась люксового авто в Курортном районе Петербурга. Уроженка Таджикистана заявила в полицию о пропаже утром 18 июня.

По данным «Фонтанки», владелица оставила свой чёрный Mercedes-Benz S 63 2015 года выпуска на ночь на парковке отеля VODA в Сестрорецке (Приморское шоссе, 256). Утром она его не нашла. Известно, что автомобиль был застрахован по каско и ОСАГО в компании «Росгосстрах», в которой работает потерпевшая, до декабря 2019 года. Ущерб составил 5 800 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

Напомним, на этой неделе также пострадала от угонщиков сотрудница Сбербанка — у нее угнали Toyota Land Cruiser 2018 года выпуска за 4,9 млн рублей.

 



Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl City
19.06.2019 12:20

«Фестиваль друзей» в «Солнечном городе» объединил свыше 1000 участников

Яркий и по-настоящему семейный фестиваль прошел 15 июня в парке жилого комплекса «Солнечный город». Для всех гостей «Петербургская Недвижимость» и Setl Group подготовили насыщенную программу, чтобы каждый мог получить максимум впечатлений.
depositphotos.com
19.06.2019 11:32

Россиян обеспечат бесплатным такси в случае экстренной отмены запланированного рейса

Инициатором выступили сервис «Яндекс.Такси» и Ростуризм.
фото предоставлено инвестиционно-строительной компанией «Отделстрой»
19.06.2019 11:13

В 5 очереди «Нового Оккервиля» заселено более 80% квартир

В 5 очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» компании «Отделстрой» уже заселено более 80% проданных квартир. Остальные 20% - это, в основном, те, кто воспользовался рассрочкой от застройщика и еще не выплатил всей стоимости квартиры.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
19.06.2019 10:42

Группа «Эталон» показала студентам стройку

На строительной площадке квартала «Галактика» сотрудники Группы «Эталон» провели экскурсию для российских и иностранных студентов первого курса магистратуры Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
ГК «Ленстройтрест»
19.06.2019 10:27

ГК «Ленстройтрест» запустила акцию «Приумножаем материнский капитал»

Специальное предложение распространяется на ограниченный пул квартир в третьей очереди голландского квартала «Янила», который возводится в микрорайоне Янино Всеволожского района Ленинградской области.
shutterstock.com
18.06.2019 18:00

Летние цены на готовые квартиры

Строительная компания «Терминал-Ресурс» предлагает готовые квартиры в малоэтажных жилых комплексах «Образцовый квартал 2» и «Образцовый квартал 3» по специальным ценам.
«Аквилон Инвест»
18.06.2019 15:19

Во II очереди ЖК 4YOU началась отделка квартир

Два корпуса II очереди ЖК 4YOU, которые разместились в Московском районе Петербурга, в 15 минутах ходьбы от метро «Звездная», планово готовятся к вводу в эксплуатацию. Рабочие приступили к предчистовой отделке квартир.
Фото: «Главстрой Санкт-Петербург»
18.06.2019 14:48

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу через счета эскроу новый пул квартир

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», вывел в продажу через счета эскроу уже второй объект — 31 корпус 21 квартала ЖК «Северная долина» (16 очередь).
Setl City
18.06.2019 13:05

Setl Group строит новую школу в Кудрово

В квартале «Лондон» в Кудрово стартовало строительство школы на 1100 ребят. Холдинг Setl Group на собственные средства возведет современное здание рядом с домами на Английской ул., 3. Строительство планируют завершить в 3 квартале 2021 года.
Фото: Тельнов М.В.
18.06.2019 12:30

Продажа бизнеса АО «Кожа». Открытый аукцион

Дочернее общество Государственной корпорации «Ростех» - ООО «РТ-Капитал» инициирует мероприятия по продаже принадлежащего ему на праве собственности пакета обыкновенных акций АО «Кожа» (далее – Общество) в размере 101 846 штук, что составляет 60,76% уставного капитала Общества.
ГК «Эталон»
18.06.2019 10:28

Четыре проекта от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы банком-партнером

«Дом на Блюхера», «Дом на Космонавтов», ЖК «Охта Хаус» и квартал «Галактика» (корпуса: 8.7-1, 8.7-2, 8.7-3, 8.1, 4.11), которые АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Санкт-Петербурге, получили аккредитацию Связь-Банка.
предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)
18.06.2019 10:12

РСТИ будет продавать ЖК «Familia» по эскроу-счетам

РСТИ и Сбербанк заключили договор на проектное финансирование строительства премиального ЖК «Familia» на Петровском острове с кредитным лимитом 6,41 млрд. рублей сроком до 62 месяцев. С момента вступления в силу изменений в 214-ФЗ квартиры в этом жилом комплексе будут продаваться через эскроу-счета.