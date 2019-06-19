Менеджер «Росгосстраха» потеряла «Мерседес» за 6 миллионов рублей, застрахованный компанией-работодателем

53-летняя сотрудница страховой компании лишилась люксового авто в Курортном районе Петербурга. Уроженка Таджикистана заявила в полицию о пропаже утром 18 июня.

По данным «Фонтанки», владелица оставила свой чёрный Mercedes-Benz S 63 2015 года выпуска на ночь на парковке отеля VODA в Сестрорецке (Приморское шоссе, 256). Утром она его не нашла. Известно, что автомобиль был застрахован по каско и ОСАГО в компании «Росгосстрах», в которой работает потерпевшая, до декабря 2019 года. Ущерб составил 5 800 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

Напомним, на этой неделе также пострадала от угонщиков сотрудница Сбербанка — у нее угнали Toyota Land Cruiser 2018 года выпуска за 4,9 млн рублей.





