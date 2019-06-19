Происшествия
Причиной блэкаута на станции «Невский проспект» стала просадка напряжения
Людям пришлось передвигаться на ощупь по платформе станции метро «Невский проспект» из-за временного падения напряжения. Об этом «Фонтанке» рассказали 19 июня в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».
«В 7:50 произошла просадка напряжения, которая длилась около четырёх минут», – объяснила представитель подземки.
Станция метро «Невский проспект» в Петербурге оказалась обесточенной утром 19 июня. Фотографии пассажиров на тёмной платформе опубликовали очевидцы в соцсетях.