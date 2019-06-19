Экс-президента УЕФА выпустили из отдела полиции без предъявления обвинения

Экс-президент УЕФА Мишель Платини вышел из полицейского участка, проведя там более 12 часов. Обвинение ему не предъявили, а адвокат охарактеризовал случившееся как «много шума из ничего».

Как сообщает утром 19 июня AFP, бывший спортивный функционер пообщался с журналистами, очутившись на свободе. Он заявил, что пребывание в управлении по борьбе с коррупцией в Нантере показалось ему долгим.

«Но, учитывая количество вопросов [которые были ко мне у следователей], это не могло занять меньше времени», — заявил Платини.

Ему задавали вопросы про ФИФА, Евро-2016, чемпионат мира по футболу в России и чемпионат мира 2022 года, который должен состояться в Катаре.







Адвокат экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций Уильям Бурдон подчеркнул, что его подзащитного отпустили без предъявления обвинений.

«Много шума из ничего», – резюмировал он происходящее.

Напомним, о задержании 63-летнего гражданина Франции Мишеля Платини стало известно вчера. Его заподозрили в коррупции при выборе страны, которая будет проводить мундиаль в 2022 году. Ранее спортивного функционера подозревали в не совсем безвозмездном лоббировании ЧМ-2018 в России.