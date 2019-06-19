Трактор и «Фольксваген» вступили в неравный бой с велосипедами в Петербурге. Пострадали двое

Двое велосипедистов пострадали в Петербурге: в обоих случаях их подвело отсутствие шлема.

Так, ранним утром 19 июня в Красносельском районе был сбит мужчина лет 35 на вид. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, авария произошла на пересечении Петергофского шоссе и улицы Пограничника Гарькавого. На пострадавшего совершил наезд 40-летний водитель «Фольксвагена». В результате ДТП велосипедист получил травму головы и госпитализирован в тяжёлом состоянии.

А накануне вечером в Приморском районе мужчину на велосипеде, проезжавшего по пешеходному переходу, не заметил водитель трактора. У пострадавшего, по сообщениям очевидцев, также была пробита голова.





