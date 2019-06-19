В МВД пообещали наказывать полицейских, которые подбрасывают наркотики

Жестко наказывать полицейских, подбрасывающих наркотики гражданам, пообщал первый заместитель главы МВД Александр Горовой.

«Сегодня, действительно, был повод для определенной ревизии ст. 228 УК РФ <...> Говорят, что была провокация с доказательной частью — мы однозначно будем принимать самые жесткие меры по отношению к сотрудникам, которые это делали»,— заявил Горовой на открытии учебного центра ГИБДД в подмосковной Истре. Его слова приводит «КоммерсантЪ».

Замглавы МВД считает: нужен диалог с обществом для обсуждения мер, принимаемых по антинаркотической статье.

«Надо посадить (за стол переговоров.— Прим. ред.) родителей, детям которых продавали этот наркотик, дети которых заболели от этого, дети которых воровали и уносили из семьи где-то и последнее. Вот тогда надо и проводить этот диспут»,— сказал Александр Горовой.







Напомним: обсуждать 228-ю статью Уголовного кодекса начали после задержания спецкора «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Журналиста поместили под домашний арест, а через несколько дней освободили от уголовной ответственности за его непричастностью. После этого должностей лишили начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, курировавшего управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в столице.

Пересмотреть законодательство о незаконном обороте наркотиков президента Владимира Путина попросили ученые РАН, депутаты Госдумы, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.