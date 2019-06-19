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Общество
19.06.2019 00:32
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Помпео не дал включить Саудовскую Аравию в список стран, на стороне которых воюют дети

Госсекретарь США Майкл Помпео вопреки рекомендациям подчиненных не позволил включить Саудовскую Аравию в составляемый Вашингтоном список государств, которые задействуют в боевых действиях несовершеннолетних лиц. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По словам его источников, ранее ряд сотрудников Госдепартамента США выступили за включение королевства в указанный список. Данные официальные лица, в частности, сослались на оценки правозащитников относительно того, что власти Саудовской Аравии задействовали в боевых действиях в Йемене отряды суданцев-наемников, и многие из них являются несовершеннолетними. Газета "Нью-Йорк таймс" в декабре 2018 года сообщила, что численность таких отрядов составляла около 14 тыс. человек, а несовершеннолетними являются от 20% до 40% из них.

Как констатирует агентство, США составляют указанный список в соответствии с принятым в 2008 году законом. Включение в данный перечень каких-либо государств означает, что Вашингтон без особого распоряжения американского президента не будет предоставлять им вооружения, а также проводить программы по подготовке их военных. Ряд законодателей из числа демократов в свете публикации агентства заявили, что администрация президента США Дональда Трампа предпочитает игнорировать нарушения прав человека Эр-Риядом.

В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между мятежниками-хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента Абд Раббо Мансура Хади. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев – примерно 80% населения страны – нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.



Источник: ТАСС

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