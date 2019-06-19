СПбГУ улучшил позиции в рейтинге ведущих вузов мира по версии QS

Опубликован рейтинг лучших университетов мира по версии компании Quacquarelli Symonds. Санкт-Петербургский государственный университет усилил свои позиции по ключевым показателям и сделал шаг вверх по лестнице рейтинга — теперь он занимает 234 строчку.

В этом году в рейтинге QS World University Rankings СПбГУ заметно повысил результаты по показателям, характеризующим качество обучения и исследований. Очевиден рост интереса к образовательным программам Университета — на 11,2 % увеличилось нормированное значение индикатора «Доля иностранных студентов» (International students), отражающего число студентов из разных стран мира, выбирающих образовательные программы СПбГУ для получения высшего образования.

К тому же существенно вырос интерес к результатам исследований, проводимых учеными СПбГУ. Об этом говорит рост показателя «Число цитирований в расчете на научно-педагогического работника» (Citations per faculty) на 20 % по сравнению с прошлым выпуском рейтинга. Высокое качество образования и исследований не могло не сказаться на результатах опроса членов мирового академического сообщества (в нем приняли участие 94 000 респондентов со всего мира) — нормированное значение индикатора «Академическая репутация» (Academic reputation) увеличилось на 8,5 %.

«Росту позиций Санкт-Петербургского университета в одном из ведущих мировых рейтингов способствует активное сотрудничество СПбГУ с иностранными партнерами, в том числе индустриальными. Оно предполагает не только работу со студентами, а также проведение совместных научных исследований, но и совместную разработку образовательных программ, и реализацию проектов, отвечающих самым высоким мировым стандартам, — отметил ректор СПбГУ Николай Кропачев. — СПбГУ сотрудничает с 500 иностранными университетами и компаниями по всему миру, среди которых десятки индустриальных партнеров: Samsung, Mitsui&Co. Ltd., Panasonic, Huawei, Banco Santander и другие. Основные направления такого сотрудничества — реализация R&D проектов, создание совместных лабораторий, поддержка реализации образовательных программ СПбГУ, организация практик студентов и участие экспертов компаний в советах образовательных программ. За последние пять лет Университету удалось многократно увеличить объем привлеченных средств на реализацию совместных проектов. Кроме того, развивается сотрудничество и с зарубежными вузами: так, в этом году в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию СПбГУ заключил соглашение с Университетом Цинхуа о создании Российского научно-исследовательского института в Университете Цинхуа. Я уверен, что именно такой подход позволяет СПбГУ из года в год подтверждать статус одного из ведущих университетов».

Отметим, что тройка российских университетов-лидеров осталась неизменной: кроме СПбГУ в нее входят также Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Новосибирский государственный университет.





