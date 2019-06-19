Эрдоган ожидает скорой передачи Турции С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара получит российские зенитно-ракетные комплексы С-400 "в скором времени".

"Это завершенное дело для нас, в скором времени мы получим наш заказ", – приводит агентство Anadolu слова президента Турции.

Эрдоган: (С-400) Это завершенное дело для нас, в скором времени мы получим наш заказ — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 18 июня 2019 г.

Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в первой половине июля. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.





