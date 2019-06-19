BMW отзывает более полумиллиона немолодых машин по всем миру

BMW отзывает 560 тысяч своих автомобилей 5 и 6 серий из-за возможных проблем с коррозией электропроводки. Однако это чисто профилактическая мера, в большинстве случаев ремонта не понадобится, уверяют представители баварской компании.

Отзыв касается моделей с индексами E60, E61, E63 и E64, произведенных в период с 2002 по 2010 годы, сообщает 18 июня Suddeutsche Zeitung со ссылкой на агентство DPA. Дефект особой угрозы не представляет и лишь теоретически может привести к некоторым проблемам. Примерно 60% уже обследованных автомобилей ремонт не понадобился. На многих он уже был произведен во время другого отзыва в 2012 году.

Дефекты электропроводки привлекают особое внимание в связи с участившимися сообщениями о пожарах как электрических автомобилей, так и автомобилей с ДВС. Скорее всего, именно это послужило причиной желания BMW заранее перестраховаться и обследовать такое большое количество далеко не новых машин.





