Hummer в электричестве – как безалкогольный виски. GM подумывает о возвращении любимой машины Шварценеггера

General Motors рассматривает возможность возрождения обанкротившегося бренда Hummer в качестве большого электрического SUV или, что скорее, большого пикапа. «ЭлектроХаммер» может стать ответом конкурентам, таким как Ford F150 EV, Rivian R1T или даже будущему пикапу Tesla.

Экологически чистый электрический Hummer – звучит так же парадоксально, как безалкогольный виски, но General Motors Co. всерьез обдумывает идею вернуть из небытия «прожорливый» бензиновый бренд, пишет Bloomberg. Так автомобили, поглощавшие по 26 литров «горючки» на сотню километров, в своей новой ипостаси могут стать мечтой любителя нетронутой природы.

Кадр из видео в YouTube

А могут и не стать. В свое время марке Hummer помог никто иной как Арнольд Шварценеггер, бодибилдер, актер и бывший губернатор штата Калифорния. Шварц был большим поклонником военных транспортеров HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), или попросту Humvee. Именно он первым сумел выпросить у военных их транспортер для пехоты и переделать его под люксовый внедорожник, подав тем самым идею выпускать «гражданскую» версию военного автомобиля.







Так появился Hummer H1 — очень большой, неуклюжий, приземистый, уродливый автомобиль, который еле помещался в общепринятые стандарты Правил дорожного движения. Достаточно сказать, что согласно общеевропейским ПДД максимальная ширина транспортного средства не должна превышать 2 метра 53 сантиметра, а ширина H1 была ровно два с половиной.

Но Hummer H1 все равно так и оставался военным транспортером «поля боя», где на первом месте был никак не комфорт, а элементарное выживание. Поэтому появился Hummer H2, конструктивно ничего общего не имевший с предшественником и, несмотря на свой брутальный вид и монструозные размеры, заслуживший прозвище «рождественский грузовичок с лампочками».

У нас «грузовичок с лампочками» пользовался особой популярностью у людей, для которых на первом месте было желание производить впечатление «крутого парня», а особых оснований для этого не было. Тут на помощь и приходил коробок на огромных колесах, тем более, что его собирали в России, в Калининграде, а значит цена не так кусалась.

Так или иначе, «пожиратель горючего» не смог пережить нефть по 100 долларов и разорился еще в 2009 году. Бренд по дешевке выкупило GM только для того, чтобы окончательно прихлопнуть всего через год.

И вот теперь GM «собирается возрождать» Hummer. Только неясно, какой именно. В кузов любого «Хаммера» можно впихнуть хоть целую электростанцию, но это не сделает монстра просторнее, маневреннее и хоть чуточку практичнее. Как бы ни старался Джереми Кларксон, но даже ему уже не удастся убедить кого-либо, что в эпоху Tesla, электросамокатов и каршеринга надо покупать автомобиль, который будет занимать на стоянке сразу два парковочных места.

Видео: YouTube/Top Gear Россия