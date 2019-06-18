Кокорин захотел отбывать наказание в одной колонии с братом

Осужденный по делу о хулиганстве непадающий "Зенита" Александр Кокорин желает отбывать наказание в одной колонии со своим младшим братом Кириллом, Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы дала рекомендации об этом руководству учреждения ФСИН. Это сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

Члены ОНК посетили Кокорина при проверке СИЗО-2 ("Бутырка"). По словам Мельникова, сложившаяся практика позволяет помещать родных братьев не только в одну колонию, но и в один отряд.

Ранее стало известно о том, что Кокорины и футболист Павел Мамаев будут отбывать наказание в одном из соседних с Москвой регионов.

8 мая Кокорин получил полтора года колонии общего режима, его брат Кирилл столько же. Мамаев и четвертый фигурант, Александр Протасовицкий, приговорены к году и пяти месяцам каждый. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания» в российской столице. 13 июня Мосгорсуд отменил приговор суда первой инстанции для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и вынес новый. В новый приговор добавили пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Признать оружием стул, которым футболисты били чиновника Дениса Пака в «Кофемании», просила прокуратура. Сроки наказания футболистам остались прежними.





