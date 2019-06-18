Дешевый электромобиль Renault Zoe в третьем поколении получил зарядку постоянным током

Компания Renault официально представила третье поколение своего самого популярного электромобиля Zoe. Этот автомобиль не претендует на звание «конкурента Tesla» просто потому, что он хорош совершенно в другой категории.

Renault Zoe это компактный массовый городской электромобиль, рассчитанный на самый широкий круг потребителей и максимально доступный по цене. Недаром в 2014 году британский журнал What Car? признал его «лучшим электромобилем дешевле 30 000 евро», и с тех пор Zoe никому не уступал это звание.

В третьем поколении Renault Zoe, как сообщает компания, внешне стал чуть более «агрессивным» и «резким», а внутри – чуть более просторным. Теперь центральное место на передней панели стандартно занимает 10-дюймовый дисплей.







Запас хода увеличился до 390 километров благодаря новой 50-киловаттной батарее, а это уже показатель таких лидеров, как Tesla и Jaguar. Благодаря более мощному мотору улучшилась динамика: разгон, конечно, не стал «сумасшедшим» (то, что называется ludicrous у Tesla), но все же «сотню» машина должна набирать менее чем за 10 секунд.

И наконец появилась зарядка постоянным током. Теперь под передним логотипом Renault прячется комбинированная розетка, позволяющая автомобилю заряжаться как от сети переменного тока (тогда максимальная мощность зарядки составляет не более 22 kW), так и от более мощных 50-киловаттных зарядных станций постоянного тока. В последнем случае всего полчаса зарядки даст запас хода в 150 км. В принципе, электромобиль можно заряжать и дома от розетки. Но тогда «от нуля до ста процентов» весь процесс займет 9 часов 25 минут. Другими словами, «пустую» машину можно полностью зарядить за ночь.

Электромобили в России еще только начинают завоевывать себе место. А по Европе уже ездит более 150 тысяч Renault Zoe двух первых поколений. Наиболее популярен электромобиль в Германии, Франции и Испании, где составляет почти одну пятую часть всего парка электротранспорта.