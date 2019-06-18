На Украине завели пятое дело против Порошенко

Государственное бюро расследований возбудило пятое уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко в связи с якобы фальсификациями документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабмина, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Ранее бюро на основании заявления Портнова возбудило против Порошенко несколько уголовных дел. В том числе, в связи с махинациями в "Укроборонпроме", госизменой в связи с арестом 24 украинских моряков у Керченского пролива, приватизацией кондитерских фабрик и др.





