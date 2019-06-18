Причуда экзотического кактуса не дала спать сотням петербуржцев

Внезапное цветение кактуса Селеницереус госпожи Макдональд вызвало повышенный ажиотаж у петербуржцев.

Павел Каравашкин/

Несколько сот посетителей пришли вечером вторника в дополнительные часы работы Ботанического сада, чтобы увидеть уникальное явление – цветение сверхкрупного кактуса Царица ночи. В эту ночь, скорее всего, последний раз в сезоне распустились сразу полтора десятка цветков, размер которых составляет два-три десятка сантиметров в диаметре. Не удивительно, что природное шоу, родиной которого является Гондурас, пользуется повышенным успехом.

На данный момент касса уже закрыта, но очередь из посетителей на вход ещё сохраняется – сообщили "Фонтанке" в Ботаническом саду, добавив, что "оно того стоит", и цветение выдалось "потрясающим" и "рекордным".





