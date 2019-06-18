Лавров посоветовал послу Швейцарии пословицу на случай введения санкций

Глава МИД России Сергей Лавров в шутку напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая могла бы пригодиться ему, если иностранный дипломат попадет под санкции.

Швейцарский посол своим выступлением начал церемонию открытия обновленного комплекса зданий дипмиссии в Москве. В ходе выступления он прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок.

"Если вдруг вы попадете под санкции, вспомните еще одну пословицу: волков бояться – в лес не ходить", – пошутил Лавров, выступая на мероприятии позднее.

Российский министр также отметил, что резиденция посла расположена на территории комплекса. Лавров вспомнил, что когда ему самому довелось жить на территории представительства России при ООН в Нью-Йорке в 1994 году, для него этот опыт оказался тяжелым, поэтому он убедил власти РФ создать для постоянного представителя отдельную резиденцию.

"Это ваше решение, если вы хотите здесь жить. Конечно, я бы на вашем месте больше доверял своим сотрудникам", – добавил в шутку глава МИД РФ.





