Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Оптовые цены на бензин в России выросли на 17 процентов с 31 декабря 2018 года, пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе правительства России.

Там рассказали, что с начала года цена на бензин на бирже была ниже экспортной. Такая ситуация сложилась из-за избыточного предложения в момент низкого спроса. В настоящее время идет восстановление оптовых цен на уровень, близкий к экспортной альтернативе.

Уточняется, что отчет Росстата о росте цен на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем был неверно трактован, так как эти данные относятся к динамике цен производителей, определяемых биржевыми торгами. Кроме того, в правительстве подчеркивают, что в настоящее время биржевая цена на семь процентов ниже по сравнению с июнем прошлого года.

Также в Минэнерго России добавили, что с начала года бензин подорожал на 2,3 процента в среднем по России.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Отмечалось, что бензин подорожал в 58 регионах страны с 3 по 9 июня.





