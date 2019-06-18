Террористы обстреляли две провинции Сирии

режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксированы за сутки в сирийских провинциях Латакия и Хама, сообщает вечером 18 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Шмайса, Айн-Эн-Наур, Мамухия, Кермель, Хамрат, Сафсафа, Кара-Джагез и Икко провинции Латакия, Джалама, Кафер-Яхут и Хаммамият провинции Хама", – говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор и районе Ард-Сабах города Алеппо. Нуждающимся жителям передали одну тысячу продовольственных наборов.





