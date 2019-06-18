Джонсон лидирует во втором раунде выборов премьера Великобритании

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон лидирует во втором туре выборов премьер-министра, сообщил телеканал BBC. Главу правительства выбирают представители консервативной партии в Палате общин британского парламента.

Dominic Raab knocked out of Tory leadership race, as Boris Johnson extends lead https://t.co/Nqoa49T8Gz pic.twitter.com/GpQPyu1byq — BBC Politics (@BBCPolitics) 18 июня 2019 г.

Джонсон набрал 126 голосов – на 12 больше, чем в прошлом раунде.

На втором месте с большим отрывом — нынешний глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант с 46 голосами – на 3 голоса больше, чем в прошлом раунде.







При этом из гонки выбыл один кандидат — бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб. Он набрал 30 голосов – на 3 меньше количества, необходимого, чтобы пройти в следующий тур.

Первый раунд голосования фракции консерваторов в парламенте состоялся в прошлый четверг, передавала британская газета The Guardian. Джонсон также лидировал в гонке с большим отрывом от остальных кандидатов. В результате голосования должно остаться только два кандидата, чьи имена будут объявлены для заочного голосования. Имя победителя планируется объявить 21 июля.