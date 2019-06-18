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Происшествия
18.06.2019 21:27
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Турецкий спонсор, фальшивые документы, общение с боевиками. Прокуратура рассказала о самых деятельных участниках подготовки теракта в метро Петербурга

Подрыв петербургского метро проспонсировали из Турции, выделив на теракт 2,5 тысячи долларов. До смертника средства дошли через руки братьев Азимовых, заявила представитель Генпрокуратуры РФ.

Как следует из речи прокурора Надежды Тихоновой, выступившей 18 июня в суде, за финансирование теракта отвечали Акрам и Аброр Азимовы, они же поддерживали связь с организаторами. По имеющейся у обвинения информации, в среду боевиков через Интернет-общение и личные встречи их вовлёк некий член международной террористической организации с позывным «Ахмат».

Дата вербовки не названа, но известно, что он находился в Стамбуле и по его поручению Акрам содействовал беспрепятственному въезду в Россию неблагонадёжных людей. Так, в декабре 2016 года он выступил в роли гида для гражданина Узбекистана: встретил его, поселил в хостеле, хотя будто бы знал, что гость столицы прошёл минно-взрывную подготовку в лагерях боевиков на территории Сирии.

Кроме того, по оперативной информации, Акрам занимался фальсификацией документов и выводил специальными техническими растворами отметки о пребывании в Турции. Установлено, что в январе-феврале 2016 года состоялась личная встреча в Турции, где Акрам передал Ахмату фальшивые документы, изготовленные братом. Взамен он будто бы получил 2,5 тысячи долларов на подготовку теракта. Как ранее писала «Фонтанка», Аброр бывал в Стамбуле в том же году, при этом для путешествия избрал весьма замысловатый маршрут. 



Деньги, якобы полученные Акрамом, были конвертированы в рубли и несколькими транзакциями переведены смертнику. К примеру, 20 марта 2017 года братья попала под камеры рядом с терминалом на Суздальском проспекте в Москве. На видео видно, что Аброр в три подхода переводит на QIWI кошелек, привязанный к номеру Акбаржона Джалилова, 45 тысяч рублей.

В суде Аброр отрицает знакомство с предполагаемым исполнителем теракта в метро. Младший из братьев Азимовых говорит, что действительно неоднократно переводил деньги Джалилову, но делал это по чужой просьбе. Назвать имя инициатора пообещал позже, вспомнить, как часто приходилось отсылать деньги, не смог. Акрам категорично заявил, что о действиях младшего информирован не был, его переводами не интересовался, а к терминалу подходил за компанию.

Комментировать опыт работы с документами Азимовы не стали. При этом Аброр указал на несостыковки в деле.

«А кому принадлежит номер телефона на 3185? В одном месте указано, что мне, в другом – брату. Есть ещё один номер, который приписывают то мне, то Ортикову. Так чьи они по-вашему?», – листая пухлую папку, уточнил он у прокурора Тихоновой. С ответом она не нашлась.

Братьев Азимовых обвинение считает ближайшими соучастниками вероятного смертника Джалилова. Они жили в Подмосковье, передавали ему деньги, указания, поддерживали регулярную связь в том числе по телефону. Им же Джалилов возвращал средства, которые не успел потратить на подготовку. При обыске в их квартире нашли тротиловые шашки, пистолет и чемодан со взрывчатым веществом. Подсудимые настаивают, что опасные находки им подброшены. 

Взрыв на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» 3 апреля 2017 года унёс жизни 16 человек, в том числе предполагаемого смертника Акбаржана Джалилова. Организаторами теракта объявлены Сирожиддин Мухтаров по прозвищу Абу-Салах и Бобиржон Махбубов с позывным «Ахмед». По версии Генпрокуратуры, они добивались вывода российских войск с территории Сирии. Обвинение считает, что помощь смертнику оказывали 11 человек. Коллегия судей из Московского окружного военного суда слушает дело в Петербурге с апреля этого года.

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