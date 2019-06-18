ИААФ отказала 17 российским легкоатлетам. Двое из них из Петербурга

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отказала 17 легкоатлетам из России в получении нейтрального статуса для выступления на зарубежных соревнованиях. Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), из них двое – петербуржцев. Это Татьяна Ермаченкова (прыжки в высоту) и Анастасия Витюгова (метание диска).

Всего в 2019 году отказано было 37 российским спортсменам, еще у одного (Игоря Образцова) допуск был отозван. 81 атлет получил право участия в международных состязаниях.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.





