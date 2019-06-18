Полцарства за выпускное платье. Сколько можно потратить на наряд мечты в Петербурге

Цены на выпускные платья могут различаться в десятки раз. Попробуйте угадать, сколько стоит выпускной наряд для королевы школьного бала.

Кристина Кормилицына/Коммерсантъ

В Петербурге можно найи выпускное платье на любой бюджет. Конечно, когда видишь вещь на вешалке, а не на фото, оценить ее проще. Но легких путей мы и не ищем.

Попробуйте угадать цену представленных ниже нарядов. Мы подобрали для вас самые интересные варианты!





