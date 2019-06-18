«Север не помойка». Петербуржцы вышли на митинг в поддержку «шелупони» из Шиеса

На митинг против мусорной свалки в Шиесе вышли петербужцы 18 июня. Согласованная акция прошла на площади Ленина.

Павел Каравашкин/

Как передаёт корреспондент «Фонтанки» с места событий, митинг собрал около 300 человек. Протест прошёл мирно. Активисты вышли с плакатами «Север не помойка», «Мусор везите на царские дачи! Хватит кормит народ вас кормящий!», «Москва храни свой мусор у себя».

Ранее поморы освистали губернатора Архангельской области Игоря Орлова во время его выступления в День России. Так жители ответили на фразу Орлова, который назвал протистующих против строительства мусорного «шелупонью».

«Мусорный» конфликт в Шиесе продолжается с прошлого лета. Причина — в решении свозить в леса Архангельской области, на полигон в Шиесе, мусор из Москвы. Местные жители установили дежурство в палатках возле будущего полигона и пытаются препятствовать строительной технике и доставке песка, из-за чего происходят столкновения активистов с силами ЧОП, задержания. Во многих городах Архангельской области и Республики Коми, у границы с которой находится Шиес, проходят митинги и пикеты. Люди выступают за отставку губернатора области Игоря Орлова, назвавшего протестующих «шелупонью».

1 июня Росприроднадзор нашел на стройплощадке мусорного полигона нарушения. Одним из бенефициаров проекта «ЭкоТехноПарк» в Шиесе» активисты называли Игоря Чайку — однако в комментарии «Фонтанке» сын Генпрокурора России назвал это «компиляцией лжи».





