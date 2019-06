"Кококо" Матильды Шнуровой вошел в список 120 лучших ресторанов мира

Два петербургских ресторана впервые в истории вошли в престижный рейтинг The World's best restaurants – Harvest на Добролюбова и "Кококо" на Вознесенском. Эксперты говорят, что теперь Петербург наконец-то нанесен на мировую ресторанную карту.

В опубликованном во вторник, 18 июня, расширенном рейтинге The World's best restaurants ресторан Harvest занял 92-е место, а "Кококо" – 104-е место. Выше них московский ресторан Selfie – 65-е место.

Как объясняют специалисты по ресторанному рынку, сегодня была опубликована "расширенная" версия рейтинга, то есть места с 50-го по 120-е. Верхняя часть списка будет представлена через неделю. В него, как ожидается, войдут еще как минимум два московских ресторана.

Вообще-то, сам рейтинг называтеся The Worlds 50 Best Restaurants. А его "расширенная" версия включает лишь 100 ресторанов. Увеличение их числа до 120 – это решение только этого года, в честь юбилея главного партнера рейтинга, компании S.Pellegrino. Так что "Кококо" обязана попаданием в почетный список именно этому. "Это своего рода реверанс, чтобы пригласить на нашу церемонию в Сингапур как можно больше достойных шефов", – объяснил "Фонтанке" Андрей Захарин, представитель рейтинга The World's 50 best restaurants в России.







По его словам, в следующем году, несмотря на то, что рейтинг вернется к обычному формату со 100 ресторанами в "длинном" списке, в него может войти еще несколько заведений из Петербурга.

"Петербург – очень перспективное гастрономическое направление, это все отмечают. У него есть свое лицо, культура, самобытность и очень яркие повара, – рассказал Андрей Захарин. – Есть масса шефов, которые уже сейчас достойны быть в списке. Тот же Артем Гребенщиков из "Бобо", тот же Арслан Бердиев из Birch".