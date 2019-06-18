Авторы проекта с пианино на Большом проспекте сообщили о его пропаже. Ранее на пианино нападали с цементом

С Большого проспекта Петроградской стороны пропало уличное пианино, установленное музыкантами Эриком Берсеркером и Матвеем Рождественским. О пропаже инструмента авторы проекта заявили в социальных сетях 18 июня.

"Инструмент украден по непонятным причинам сотрудниками садово-паркового хозяйства. На звонки в организации не отвечают", – говорится в сообщении.

О каком именно садово-парковом хозяйстве идет речь – в сообщении не уточняется.

Пианино на Большом появилось в мае этого года и, помимо сторонников, обрело и ненавистников. Местные жители жаловались на музыку и требовали убрать инструмент, а неделю назад кто-то настолько отчаялся, что "напал" на пианино, залепив клавиши цементом. Инструмент удалось спасти, а организаторы заявили, что повесили возле него камеру наблюдения.





