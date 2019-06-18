ЕС отложил до октября переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

Страны – члены Евросоюза не смогли договориться о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в сообщество, отложив это решение до октября. Об этом заявил во вторник еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"К сожалению, ряд стран не смогли поддержать открытие переговоров с Албанией и Северной Македонией, – сказал он. – В связи с важностью вопроса и из-за ограниченного времени Совет решил, что вернется к четкому и основательному решению этого вопроса как можно скорее и не позднее октября 2019 года".

При этом Совет подчеркнул, что приветствует прогресс в реализации условий, достигнутый этими двумя странами.

Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в Совете ЕС, большинство стран – членов сообщества поддерживают запуск переговоров с Албанией и Македонией, однако некоторые выступают против. Среди них – Франция и Нидерланды, которые считают, что эти страны пока не готовы к началу переговоров.





