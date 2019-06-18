СМИ: Запасы российского риса закончатся к августу

Запасы отечественного риса иссякнут к августу, прогнозируют эксперты Южного рисового союза. Об этом пишет «Коммерсант» 18 июня.

Совокупные остатки наиболее распространённого на Кубани круглозерного риса на июнь 2019 года составляют 82,7 тыс. тонн, что на 33,4% меньше, чем на аналогичный период 2018 года. Это самый низкий показатель за последние четыре года,

Среднемесячный темп снижения остатков составляет 60 тысяч тонн. По мнению исполнительного директора Южного рисового союза Михаила Радченко, высокий темп снижения запасов связан с недостаточно высоким качеством крупы и меньшим ее выходом. «К тому же в 2018 году площади посевов оказались самыми низкими за последние 10 лет – всего около 117 тыс. га. В этом году, например, рисом занято около 125 тыс. га», – рассказал Радченко.





