Киркоров рассказал о жёсткой посадке самолёта в московском аэропорту

Филипп Киркоров рассказал о жёсткой посадке самолёта S7 в столичном аэропорту Домодедово, о деталях инцидента артист сообщил радиостанции «Говорит Москва» 18 июня.

«Уже коснувшись земли достаточно жёстко, сразу поднялись в небо снова. Благо, профессиональные пилоты сумели эту внештатную ситуацию вырулить в правильном режиме, совершили второй круг, и мы благополучно сели. Конечно, дети перепугались. Мы летели всей семьей, всем коллективом с гастролей из Болгарии, из Варны. Было не очень, конечно, приятно и комфортно. Но надо отдать должное профессионалам лётчикам, которые справились с этой внештатной ситуацией достойно. Мы все живы, здоровы, слава богу. Мы уже сошли с рейса», – цитирует артиста радиостанция.

По словам Филиппа Киркорова, он пока находится в аэропорту. В авиакомпании S7 инцидент пока не комментировали, добавляет радиостанция.





