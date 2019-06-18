ВВП РФ подрос на полпроцента. Дорожают нефть, гостиницы и общепит

Внутренний валовой продукт России вырос на 0,5% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Лучше всего в стране растут добыча полезных ископаемых, гостиничный бизнес и рестораны с кафе, следует из опубликованных во вторник, 18 июня, данных Росстата.

В деньгах объем ВВП в январе – марте составил 24,5 млрд рублей.

Устойчивей всего в России растет добыча полезных ископаемых, главным образом углеводородов. Изменения – на 4,7% по сравнению с январем – мартом прошлого года. Январь – март нынешнего показал похожий рост в гостиничном бизнесе и общепите – по 4,8%.

Отстают, но растут услуги "в области культуры, спорта и индустрии развлечений" – на 3,7%. Кроме туризма и отдыха неплохо увеличиваются в процентах услуги по доставке и хранению разнообразной продукции – на 3,1%.







При этом растет ВВП медленнее – если за три первых месяца прошлого года этот показатель подрос почти на 2%, то за нынешний первый квартал – всего на 0,5%.

На замедление темпов роста повлияли нерадостная ситуация в оптовой и розничной торговле, продажи недвижимости, снижение производства тепло- и электроэнергии.

Торговля упала на 6,7%, недвижимость продается хуже на 6,6%.

В конце прошлой недели Банк России официально понизил прогноз роста экономики России. ВВП за 2019 год вырастет на 1 – 1,5%, считают в ЦБ РФ.