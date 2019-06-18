Голландские журналисты назвали имена подозреваемых по делу о крушении Боинга в Донбассе

Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года. Об этом сообщает вещательная организация NOS.

Как отмечается в материале, среди подозреваемых может оказаться командир базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев (Sergej Moetskajev). Также в списке числится Сергей Дубинский (Sergej Doebinski), возглавлявший российскую разведгруппу в 2014 году. Третьим называется Олег Пулатов (Oleg Poelatov), которого считают заместителем Дубинского.

На 19 июня запланирована пресс-конференция Совместной следственной группы (JIT), ведущей расследование по делу о крушении. Отмечается, что на ней имена причастных могут быть названы официально.





