Адвокаты пожаловались Бастрыкину на слишком тяжелое обвинение сестрам Хачатурян

Жалобы на слишком строгую квалификацию преступления подали адвокаты сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца. Документ направлен председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, пишет «Новая газета» 18 июня.

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). По мнению защитников, эта квалификация самая тяжёлая из всех возможных, следствие, считают адвокаты, не трактовало действие девушек как необходимую защиту перед отцом-агрессором.

«Исходя из всех собранных материалов, результатов многочисленных экспертиз, дело должно быть либо прекращено, либо должна быть дана иная квалификация. Факт того, что действия девушек были спровоцированы действиями самого потерпевшего, установлен следствием и подтвержден экспертизами», – рассказал защитник средней сестры, Ангелины, Алексей Паршин.

Резонансное убийство в спальном районе столицы произошло в начале августа прошлого года. 57-летнего Михаила Хачатуряна зарезали ножом. В совершении преступления признались три дочери убитого: Кристина, Ангелина и Мария. Девушки утверждали, что не раз становились жертвами инцеста. Младшая из фигуранток – еще несовершеннолетняя, ее признали невменяемой.

Первые два месяца после задержания сестры Хачатурян провели в СИЗО, потом их отпустили, запретив совершать определенные действия (например, пользоваться сотовыми телефонами, интернетом). Позже у убитого Михаила Хачатуряна посмертно нашли расстройство личности.





