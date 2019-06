Boeing продал на авиасалоне под Парижем сразу 200 проблемных 737 Max

Boeing всё-таки поправил статистику продаж своих самолётов на второй день авиасалона в Ле-Бурже, причем сразу и существенно. Холдинг International Airlines Group (образован в результате слияния British Airways и испанской Iberia Airlines) собирается приобрести 200 самолетов Boeing 737 Max, говорится в сообщении Boeing.

Thank you International Airlines Group for your trust and confidence in the 737 MAX and the people of Boeing: IAG Announces Intent to Buy 200 Boeing 737 MAX Airplanes. #PAS19



RELEASE: https://t.co/tQJrw08Dzb pic.twitter.com/qsxGQEEZBb