Кокорин и Мамаев поедут в колонию поездом. Но недолго

Осуждённые за избиение трёх человек футболисты Александр Кокорин («Зенит») и Павел Мамаев («Краснодар») будут этапированы поездом в колонию одного из ближайших к столице регионов. Об этом рассказал начальник управления Федеральной службы исполнения наказания по Москве Сергей Мороз 18 июня.

«Мы ждем получения официального документа из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу, после получения постановления они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области. Свободные колонии, наличие спальных мест меняется не ежемесячно, а еженедельно, и ФСИН это отслеживает, и как только мы получим документы из Мосгорсуда, мы определим колонию», — цитирует Мороза агентство «Москва».

Начальник московского управления ФСИН отметил, что пока неизвестно, будут ли футболисты отбывать наказание в одной или разных колониях.

Ранее сообщалось, что спортсмены смогут подать ходатайство о прекращении исполнения уголовного наказания, как только прибудут в колонию.

8 мая Кокорин получил полтора года колонии общего режима, его брат Кирилл столько же. Мамаев и четвертый фигурант, Александр Протасовицкий, приговорены к году и пяти месяцам каждый. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания» в российской столице. 13 июня Мосгорсуд отменил приговор суда первой инстанции для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и вынес новый. В новый приговор добавили пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Признать оружием стул, которым футболисты били чиновника Дениса Пака в «Кофемании», просила прокуратура. Сроки наказания футболистам остались прежними.





