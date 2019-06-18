Движение по набережной канала Грибоедова ограничат до середины осени, а по Гражданскому - на несколько дней

В ближайшие дни в Петербурге вступят в силу ограничения движения на набережных канала Грибоедова и Адмиралтейского канала, а также на Гражданском проспекте. Последний ограничат всего на несколько дней для восстановления благоустройства (с частичным перекрытием близлежащих улиц), а вот работы на набережных продлятся несколько месяцев.

Как сообщает 18 июня пресс-служба комитета по транспортной инфраструктуре Петербурга, 19 июня у дома 152 по набережной канала Грибоедова начинается капитальный ремонт стенки набережной по левой стороне. В связи с этим до 15 октября 2019 года будет закрыто направление движения по набережной от Английского проспекта к улице Пасторова. А в обратном направлении, в сторону Аларчина моста, организуют однополосное одностороннее движение с шириной проезда 4 метра. Пешеходам оставят проход по противоположному тротуару.

В ходе ремонта стенки набережной подрядчик ООО «ГЕОИЗОЛ» сделает новое свайное основание, отреставрирует гранитные элементы и металлические ограждения. Полностью завершить капремонт планируется в декабре 2019 года.

С 20 июня по 31 августа будет ограничено движение по набережной Адмиралтейского канала от площади Труда до набережной Ново-Адмиралтейского канала, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. ООО «Новая Голландия Девелопмент» установит там временное ограждение, чтобы заменить асфальтобетонное покрытие тротуара на брусчатку.







А с 20 по 23 июня ООО «Навигатор-СБС» будет восстанавливать благоустройство после прокладки газопровода на Гражданском проспекте. В связи с этим на магистрали ограничат движение на участке от улицы Гидротехников до дома 45 по Гражданскому, включая перекрестки с улицами Гидротехников и Верности.

Помимо этого с 22 по 23 июня для производства работ будет закрыто движение по улице Гидротехников в створе Гражданского проспекта, нечетной стороне улицы Верности в створе Гражданского проспекта, боковым проездам Гражданского от улицы Гидротехников до проспекта Науки, четной стороне улицы Верности от дома 4 до Гражданского.